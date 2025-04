Der mexikanische Edelmetallproduzent verzeichnet ein Kursplus von über 17% in einer Woche und überzeugt mit soliden Kennzahlen bei moderater Bewertung.

Die Aktie des mexikanischen Edelmetallproduzenten Fresnillo zeigt sich derzeit in beeindruckender Verfassung. Mit einem Plus von 17,36 Prozent innerhalb der vergangenen sieben Handelstage erreichte der Kurs am vergangenen Freitag einen Wert von 11,56 Euro - gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert ist die Jahresperformance der Aktie, die seit Jahresbeginn um fast 46 Prozent zulegte und im 12-Monats-Vergleich sogar um mehr als 63 Prozent steigen konnte. Mittlerweile notiert das Papier fast 90 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 6,08 Euro, das im September 2024 markiert wurde. Analysten haben am 11. April ihre Kursziele für den Silber- und Goldproduzenten angehoben, was die positive Dynamik zusätzlich unterstützt.

Fundamentaldaten sprechen für weiteres Potenzial

Die jüngste Kursentwicklung wird durch solide Fundamentaldaten gestützt. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,14 ist die Bewertung im Branchenvergleich moderat. Besonders positiv bewerten Marktbeobachter die hohen Margen und die ausgezeichnete finanzielle Situation des Unternehmens. Von den 13 Analysten, die die Aktie beobachten, lautet der mittlere Konsens "OUTPERFORM", was auf weitere Kurschancen hindeutet. Auch die mehrfachen Revisionen der Umsatz- und Gewinnerwartungen nach oben in den vergangenen Monaten sprechen für die positive Entwicklung des Unternehmens. Als Herausforderung gilt allerdings die stark unterschiedliche Einschätzung der zukünftigen Ergebnisse unter den Analysten, was auf eine gewisse Unsicherheit in der Vorhersagbarkeit hindeutet.

