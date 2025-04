© Foto: picture alliance / CFOTO

Freitag hatten wir uns die Aktie von Apple genauer angeschaut. Das Ergebnis: Donald Trump muss Ausnahmen bei den Strafzöllen machen. Bis dahin Finger weg. Die Ausnahmen sind schneller da als gedacht. Jetzt zugreifen!Unter Donald Trump ist die Aktienwelt schnelllebiger geworden. Was an einem Tag noch ein "No Go" war, ist am nächsten Tag schon ein "Must Have". Wir hatten Freitag festgestellt, dass Donald Trump mit den neuen, erhöhten Strafzöllen gegen China die Lage für Apple verschlechtert hat. Keine 24 Stunden nach dem Artikel hat der US-Präsident mit Ausnahmen für bestimmte Produkte genehmigt. Apple und noch einige andere Konzerne können aufatmen, der Ursprungszustand ist …