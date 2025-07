Der chinesische Technologiekonzern Huawei Technologies hat auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai mit einem neuen KI-Computersystem für Aufsehen gesorgt. Das CloudMatrix 384 genannte System soll laut Branchenanalysten in der Lage sein, mit dem derzeit leistungsstärksten Angebot des US-Konzerns Nvidia zu konkurrieren und könnte damit einen technologischen Paradigmenwechsel auf dem strategisch wichtigen KI-Markt einleiten. Das KI-System, das seit seiner Erstankündigung im April in der internationalen Tech-Szene diskutiert wird, basiert auf Huaweis Ascend-910C-Prozessoren. Insgesamt 384 dieser Chips arbeiten in dem System zusammen und liefern laut der Analysefirma SemiAnalysis in einigen Parametern bessere ...

