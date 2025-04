Am 11. April 2025 nahm Lidl Österreich gemeinsam mit Tailwind Intermodal im Rahmen einer ersten Container-Entladung die neue Logistikimmobilie für Nonfood-Waren am Cargo Terminal Graz in Wundschuh in Betrieb. Zur regionalen und internationalen Bedeutung der neuen Logistikinfrastruktur informierten sich unter anderem auch Landeshauptmann Mario Kunasek, Verkehrslandesrätin Dr....

Den vollständigen Artikel lesen ...