Die 14-Megawatt-Anlage entsteht oberhalb des künftigen Uferbereichs des geplanten Hambacher Tagebausees im Rheinischen Revier. Sie soll im September in Betrieb gehen. RWE hat in der Nähe der Ortschaft Niederzier im Kreis Düren mit dem Bau eines Solarparks mit 14 Megawatt Leistung begonnen. Auf einer rund 12 Hektar großen Fläche am westlichen Rand des Tagebaus Hambach - und damit oberhalb des künftigen Uferbereichs des geplanten Hambacher Tagebausees - werden mehr als 22. 000 Photovoltaik-Module installiert. Die Anlage soll im September ans Netz gehen. Im Tagebau Hambach sind bereits zwei große ...

