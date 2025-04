Der DAX ist am Freitag unter Druck geraten. Zwar konnte sich der deutsche Leitindex im Tagesverlauf etwas stabilisieren, doch die Stimmung an den Märkten blieb angespannt. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,92 Prozent zu Buche. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in ...