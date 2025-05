NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Bei einer hauseigenen Veranstaltung hätten die drei europäischen Halbleiterkonzerne STMicroelectronics, Nexperia und Infineon bestätigt, dass sich die Nachfrage aus der Industrie und dem Autosektor im zweiten Quartal bisher weiter erholt habe, schrieb Janardan Menon in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte blieben zudem positiv. Die US-Zölle zeigten keinen Einfluss auf die Auftragstrends. Daher sehe er seine Einschätzung einer beginnenden zyklischen Erholung bestätigt. Dazu werde die Infineon-Mikrocontroller-Architektur Aurix zunehmend zum Standard für die Softwareentwicklung vieler Autobauer und sollte weitere Marktanteile gewinnen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 18:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004