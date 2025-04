Zum Wochenauftakt überwiegen an der Frankfurter Wertpapierbörse die grünen Vorzeichen. US-Präsiden Donald Trump hat am Wochenende Ausnahmen von seinen Zöllen verkündet und damit die großen Techs in den USA angeschoben. Das wirkt sich auch auf deutsche Unternehmen aus. Zudem stehen Deutsche Bank, Infineon, Mutares, Siltronic, SMA und Telekom im Fokus.

