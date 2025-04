ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis eingestampft von 16,00 auf 8,80 Euro und die Aktien folglich von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Turnaround in den USA sei gefährdet in dieser "Auto-Zölle-Welt", schrieb Analyst Patrick Hummel in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Er reduzierte seine Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um etwa die Hälfte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9