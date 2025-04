Französischer Energiespezialist zeigt Widerstandsfähigkeit mit leichtem Kursplus - Analysten sehen erhebliches Wachstumspotenzial von über 36 Prozent bei soliden Kennzahlen

Die Aktie des französischen Energiemanagement- und Automatisierungsspezialisten Schneider Electric notierte am 14. April bei 40,30 Euro und verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag. Dies geschieht in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem die Aktie auf Monatssicht 3,55 Prozent an Wert eingebüßt hat. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Analystenstimmung: Nach den jüngsten Bewertungen von Jefferies und Deutsche Bank zeigt sich eine überwiegend positive Einschätzung des Unternehmens. Mit 15 bullischen Stimmen unter den 24 beobachtenden Analysten und einem durchschnittlichen Kursziel von 269,42 Euro liegt das Aufwärtspotenzial bei beeindruckenden 36,76 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Fundamentaldaten und anstehende Termine

Schneider Electric überzeugt mit soliden Fundamentaldaten, wobei mehr als 70 Prozent der Wettbewerber einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Verschuldung aufweisen. Anleger sollten die kommenden Termine im Blick behalten: Am 29. April 2025 werden die Q1-Zahlen erwartet, gefolgt von der Aktionärsversammlung am 7. Mai und der Auszahlung der Schluss- und Bonusdividende am 13. Mai. Mit einem KGV von 19,38 für 2025 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 20,25 erscheint die Bewertung zwar ambitioniert, jedoch haben die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen in den letzten Monaten mehrfach nach oben korrigiert.

