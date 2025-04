Infineon greift tief in die Tasche und zahlt Milliarden für Marvells Autochip-Sparte. Der Preis wirkt hoch - doch das Wachstumspotenzial ist gigantisch. Wie die Münchner damit ihre Marktführerschaft ausbauen, wieso der Deal trotz Zollrisiken Sinn macht und warum Anleger jetzt genau hinschauen sollten. Für 2,5 Milliarden Dollar will Infineon die Sparte für Chips in Fahrzeugen (Automotive) des auf Halbleiter für IT-Netze spezialisierten US-Konzerns ...

