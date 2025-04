ROUNDUP: Salzgitter beendet Übernahmegespräche mit Konsortium

SALZGITTER - Der Salzgitter-Konzern bläst die Übernahme durch ein Konsortium ab. Aufgrund "signifikant unterschiedlicher Vorstellungen über den aktuellen und zukünftigen Wert des Unternehmens" seien die Gespräche mit den Bieter-Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling beendet worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. "Die Salzgitter AG bleibt ein eigenständiges Unternehmen", sagte der Vorstandsvorsitzende Gunnar Groebler laut Mitteilung vom Freitagabend. Die Salzgitter-Aktie gab am Montag nach.

Goldman Sachs verdient mehr als erwartet - volatile Märkte helfen

NEW YORK - Die US-Bank Goldman Sachs hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte im Aktienhandel überraschend gut abgeschnitten. Die Konzernerträge wuchsen im Jahresvergleich um rund sechs Prozent auf knapp 15,1 Milliarden Dollar (13,3 Mrd Euro), wie die Bank am Montag in New York mitteilte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 4,6 Dollar und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jeweils im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Goldman-Sachs-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

ROUNDUP: Kartellamt genehmigt Unicredit-Einstieg bei Commerzbank

FRANKFURT/BONN - Die Unicredit kommt bei einer möglichen Übernahme der Commerzbank voran: Das Bundeskartellamt genehmigt eine Beteiligung der Italiener von 29,99 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus. "Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der Unicredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", sagte Kartellamtchef Andreas Mundt laut Mitteilung. Allerdings seien "in allen Bereichen weitere bedeutende Wettbewerber tätig". Daher habe die Behörde das Vorhaben freigegeben.

ROUNDUP: Intel verkauft Mehrheit an Altera



SANTA CLARA (dpa-AFX) - Intel verkauft die Mehrheit an seinem Geschäft mit programmierbaren Chips Altera an die Investmentfirma Silver Lake Management. Die Transaktion bewerte Altera dabei mit 8,75 Milliarden US-Dollar (rund 7,7 Mrd Euro), teilte der kriselnde Branchenriese am Montag in Santa Clara mit. Intel werde danach noch 49 Prozent halten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über eine mögliche Veräußerung berichtet.

Pfizer stoppt Entwicklung von Abnehmpille - Rückschlag im umkämpften Markt

NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer hat im heißumkämpften Markt um Abnehm-Medikamente einen Rückschlag erlitten. Die Entwicklung einer von Investoren aufmerksam beobachteten Adipositas-Tablette wird eingestellt. Der Medikamentenkandidat namens Danuglipron sei mit einer möglicherweise medikamentenbedingten Leberschädigung bei einem Patienten in einer klinischen Studie in Verbindung gebracht worden, hieß es am Montag in einer Mitteilung von Pfizer. Daher werde das Unternehmen das einmal täglich einzunehmende Mittel nicht in die letzte Testphase bringen und stattdessen in Behandlungen von Fettleibigkeit im Frühstadium investieren.

BASF: Wasserstände am Rhein aktuell kein Problem



LUDWIGSHAFEN - Die fallenden Wasserstände am Rhein bereiten dem Chemiekonzern BASF nach eigenen Angaben aktuell keine Probleme etwa beim Transport. "Schwankende Rheinpegel und auch kürzere Phasen von Niedrigwasser auf dem Rhein sind nicht ungewöhnlich", teilte eine Sprecherin mit. "Die Schiffslogistik der BASF zur Versorgung des Standorts Ludwigshafen ist darauf eingestellt und kann solche Phasen gut überbrücken."

BVB bremst Bayern beim Meisterstück aus - 'Tolles Spiel'

MÜNCHEN - Nach dem verpassten großen Schritt zum 34. Meistertitel im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund standen die Bayern-Profis um Kapitän Thomas Müller ratlos vor den eigenen Fans. Drei Stunden nach der 0:0-Vorlage von Verfolger Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin mussten sich auch die Münchner beim 2:2 (0:0) im eigenen Stadion mit einem Unentschieden begnügen.

ROUNDUP: Prozess zum Kauf von Instagram und WhatsApp durch Facebook

WASHINGTON - Könnte der Facebook-Konzern Meta gezwungen werden, sich von Instagram und WhatsApp zu trennen? Darüber soll es ab Montag (15.30 MESZ) vor einem Gericht in Washington gehen. Für die US-Regierung wirft die Handelsbehörde FTC Meta vor, das Online-Netzwerk habe den Chatdienst WhatsApp und die Foto-Plattform Instagram gekauft, um widerrechtlich die eigene Monopolstellung zu schützen. Deshalb fordert sie Konsequenzen bis hin zu einer Rückabwicklung der Übernahmen.



Weitere Meldungen



-Intel-Gelände in Magdeburg wird wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet -Saudi-Arabien strebt nach Atomkraft - USA sehen Fortschritte für Deal -SPD kritisiert Aussagen von Merz zum Deutschlandticket -Britisches Notfallgesetz bewahrt Stahlwerk vor Schließung -Experten: Trumps Forschungsfeindlichkeit hat Folgen für Alle -Tesla stoppt in Zollstreit Order von zwei Modellen in China -Roche erhält EU-Zulassung für Krebs-Kombination Columvi°

