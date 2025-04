Nvidia forciert seine US-Strategie und kündigt den Bau neuer Fertigungsstätten für KI-Supercomputer in Texas an. Gemeinsam mit Foxconn in Houston und Wistron in Dallas will das Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf bis fünfzehn Monate die Massenproduktion starten. Ziel ist es, KI-Systeme künftig vollständig in den USA zu fertigen.Insgesamt plant Nvidia, in den kommenden vier Jahren KI-Infrastruktur im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu produzieren - unter anderem in Partnerschaft ...

