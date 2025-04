Die ProCredit-Aktie erlebt einen kräftigen Aufschwung - doch wie nachhaltig ist die Rally? Fundamentaldaten und Analystenmeinungen im Check.

Die ProCredit Holding Aktie legte am 14. April 2025 einen beachtlichen Anstieg hin. Mit einem Plus von 4,81 Prozent auf 9,37 Euro konnte das Papier der auf Südost- und Osteuropa fokussierten Bankengruppe einen Teil seiner jüngsten Verluste wettmachen. Der deutliche Kursanstieg folgt auf eine schwächere Entwicklung im vergangenen Monat, in dem die Aktie insgesamt 0,43 Prozent einbüßte. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Aktie trotz des jüngsten Anstiegs mit 13,55 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,85 Euro notiert, das erst im März dieses Jahres erreicht wurde. Die Marktkapitalisierung des Finanzdienstleisters beträgt aktuell rund 526,55 Millionen Euro.

Fundamentaldaten sprechen für weiteres Potenzial

Aus fundamentaler Sicht erscheint ProCredit für Anleger weiterhin attraktiv positioniert. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,88 zählt die Aktie zu den günstigeren Werten im Bankensektor. Auch die Analysten sehen noch erhebliches Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,42 Euro, was einem potenziellen Anstieg von über 80 Prozent entspricht. Von den insgesamt drei beobachtenden Analysten empfehlen zwei die Aktie zum Kauf, während sich ein Analyst derzeit nicht positioniert. Die hohen Gewinnmargen des Unternehmens und die attraktive Bewertung im Verhältnis zum Nettobuchwert unterstreichen die positive Einschätzung. Allerdings haben die Analysten in den vergangenen Monaten ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, was auf gewisse Unsicherheiten hindeutet.

