ProCredit-Aktie zeigt Stabilisierungstendenzen nach Rücksetzer. Analysten bewerten das Papier deutlich über aktuellem Kursniveau. Wichtige Termine stehen bevor.

Die ProCredit-Aktie zeigt nach einem deutlichen Rücksetzer in den vergangenen Wochen erste Anzeichen der Stabilisierung. Am 17. April notierte das Papier bei 9,11 Euro - ein Minus von 2,88 Prozent gegenüber dem Vortag. Doch die jüngsten Kursdaten deuten auf eine leichte Erholung hin.

Analysten sehen Potenzial trotz aktueller Schwäche

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ProCredit ?

Interessant ist die Diskrepanz zwischen aktueller Kursentwicklung und Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,42 Euro - satte 77,67 Prozent über dem aktuellen Niveau. Zwei Drittel der Analysten bewerten die Aktie als "Kaufen" oder "Outperform".

Kernpunkte der Bewertung:

Attraktives KGV von 5,14 für 2025

KCV von -3,04 deutet auf gute Bewertung hin

MSCI ESG-Rating von A unterstreicht Nachhaltigkeitsstärken

Wichtige Termine stehen bevor

Die nächsten Wochen könnten entscheidend sein für die weitere Entwicklung. Am 12. Mai stehen die Q1-Zahlen an, gefolgt vom German Equity Forum am 13. Mai. Diese Events könnten neue Impulse setzen - besonders wenn die Ergebnisse die zuletzt gesunkenen Gewinnerwartungen übertreffen sollten.

Langfristig betrachtet zeigt die Aktie mit +9,69 Prozent über ein Jahr und +23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief eine solide Performance. Die aktuelle Volatilität von 55,35% deutet jedoch auf weiterhin bewegte Handelsphasen hin.

Anzeige

ProCredit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ProCredit-Analyse vom 19. April liefert die Antwort:

Die neusten ProCredit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ProCredit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ProCredit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...