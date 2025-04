Zürich - Die Industriegruppe Cicor hat im ersten Quartal 2025 dank Akquisitionen weiter zugelegt. Zudem kündigt das Unternehmen eine neue Partnerschaft an. Am Ausblick hält das Management fest. Die Gruppe setzte in den ersten drei Monaten 131,1 Millionen Franken um und damit 22,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der wesentliche Wachstumsbeitrag sei von den im Vorjahr akquirierten Gesellschaften gekommen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Organisch ...

