Friedrich Vorwerk (FVG) wird voraussichtlich noch in dieser Woche Metro AG im SDAX ersetzen, früher als ursprünglich für Juni geplant, da Metro sich auf ein Delisting vorbereitet. Diese vorgezogene Aufnahme dürfte die Marktpräsenz von FVG erhöhen, potenziell mehr institutionelle Investoren anziehen und die Liquidität verbessern. Das Unternehmen ist gut aufgestellt für weiteres Wachstum, gestützt durch eine starke Nachfrage im Energie- und Infrastruktursektor, insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden Energiewende in Deutschland sowie möglicher neuer Infrastrukturprogramme. Allerdings scheint nach einem bemerkenswerten Kursanstieg von über 300 % im Jahresvergleich vieles bereits im Aktienkurs eingepreist zu sein. Die Aktie wird nun mit einem hohen KGV von 28,7x für das Geschäftsjahr 2025 gehandelt, was Raum für mögliche Rückschläge lässt. Daher haben die mwb Analysten ihre Bewertung auf VERKAUFEN herabgestuft, während sie das Kursziel bei 45,00 EUR beibehalten. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE