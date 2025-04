Der Luxusmarkt steht Kopf: Hermès hat den langjährigen Branchenprimus LVMH in der Marktkapitalisierung überholt. Eine exklusive Strategie und starke Zahlen katapultieren das Traditionshaus an die Spitze der französischen Wirtschaft.Hermès überholt LVMH: Wie das Luxus-Urgestein zur wertvollsten Marke Frankreichs aufstieg Strategische Exklusivität zahlt sich aus Hermès hat erstmals in seiner Geschichte den Luxusgiganten LVMH in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...