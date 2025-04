Unterföhring (ots) -Rechte-Coup perfekt. ProSiebenSat.1 sichert sich exklusive Übertragungsrechte für die FIBA Basketball Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ab 2026. Das Münchner Medien-Unternehmen hat dazu einen langfristigen Vertrag mit der Fédération Internationale de Basketball (FIBA) geschlossen. Das Rechte-Paket beinhaltet unter anderem die Live-Übertragungen aller Partien der deutschen Nationalmannschaften im Free-TV.Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Eishockey-Weltmeisterschaften, Fußball-U21-Europameisterschaften, Bundesliga und bald auch die Basketball-Welt- und Europameisterschaften. Mit diesem hochkarätigen Rechteerwerb bauen wir unser attraktives Sport-Portfolio auf allen Plattformen weiter aus. Basketball begeistert immer mehr Menschen hierzulande - nicht zuletzt aufgrund der großartigen Erfolge deutscher Basketballerinnen und Basketballer. Deshalb verstärken wir hier unser Engagement mit den großen Turnieren der Nationalmannschaften."Gernot Bauer, Sportchef ProSiebenSat.1: "Weltmeister, 3x3-Olympiasieger, sieben deutsche Profis in der NBA, Franz Wagner und Satou Sabally gefeierte Superstars in den USA - so erfolgreich war der deutsche Basketball noch nie. Die Basketball-Community in Deutschland wächst und wächst. Dass wir ab 2026 mit unserem 'ran Basketball'-Team beide Nationalmannschaften, Frauen wie Männer, begleiten werden, ist ein perfekter Wurf."Frank Leenders, Director General FIBA Media and Marketing Services: "Wir freuen uns, dass wir mit dem Engagement von ProSiebenSat.1 die Aufmerksamkeit in Deutschland deutlich erhöhen können. Die beiden deutschen Nationalmannschaften haben in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt. Die Begeisterung und das Interesse in Deutschland sind groß. Besonders freuen können sich die Fans auf die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 in Berlin."Heim-WM zum Auftakt: Tip-Off für die Partnerschaft von ProSiebenSat.1 und der FIBA ist die Weltmeisterschaft der Frauen 2026 in Deutschland. Es folgen die FIBA Basketball Weltmeisterschaft der Männer und die FIBA Basketball Europameisterschaft der Frauen 2027, die Olympia-Qualifikationsturniere 2028 sowie die FIBA Basketball Europameisterschaften 2029.Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6013871