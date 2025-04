Hamburg - Die europäische Dependance der US-Großbank JP Morgan eröffnet offenbar in Norddeutschland eine Niederlassung für vermögende Kunden. "Wir planen, ein neues Büro in Hamburg zu eröffnen, das sich schwerpunktmäßig um die Betreuung vermögender Kunden in Norddeutschland kümmern soll", sagte Pablo Garnica, Chef der Vermögensverwaltung bei JP Morgan in Europa, dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).Es soll neben Frankfurt, Berlin und München der vierte Standort in Deutschland werden. "Perspektivisch erwägen wir auch die Eröffnung weiterer Standorte. Das ist ein elementarer Teil unserer Deutschlandstrategie", sagte er.Der Zeitpunkt der Eröffnung des Hamburger Standorts und die Größe des Teams sind noch unklar. JP Morgan brauche aber eine Mindestanzahl an Mitarbeitern, die liege zwischen fünf und zehn Personen, sagte Garnica.