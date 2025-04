XPeng rüstet auf: Mit einem neuen Superchip und einem KI-Modell rüstet der chinesische Elektroautobauer beim Autonomen Fahren weiter auf.Das Ziel: Tesla und Nvidia nicht nur einholen, sondern überholen. Was hinter dem "Turing"-Chip steckt - und warum XPeng auf dem besten Weg ist, wieder ganz vorn mitzuspielen.XPeng will zurück an die Spitze der autonomen Mobilität. Der Elektroautobauer aus Guangzhou hat eine technologische Großoffensive gestartet - mit einem eigens entwickelten Chip und einem riesigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...