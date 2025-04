DJ EUREX/Hohe Umsätze in Commerzbank - nur noch Puts

DOW JONES--Hohe Umsätze in Commerzbank und UBS zeigt die Eurex-Statistik vom Dienstag. Dabei lag die Put-Call-Ratio für Commerzbank bei 58,01, bei UBS lag sie bei 2,18. Im Folgenden die Spitzenreiter der Handelsaktivität in Aktienoptionen an der Eurex vom vorherigen Handelstag:

=== . Größte Orders Höchste Umsätze Meiste Trades in Calls in Puts . 1. Commerzbk. 53.873 1. Vonovia 347 1. Dt.Telek 488 Commerzbk. 868 2. UBS 32.912 2. Siemens 311 2. BASF 446 UBS 259 3. BASF 32.484 3. RWE 280 3. Adecco 327 Dt.Telek 188 4. Dt.Telek 29.814 4. SAP 256 4. UBS 265 Lufthansa 184 5. Novartis 26.106 5. VW Vz 247 5. Mercedes-B 207 Novartis 139 ===

Umsätze: Summe der Tagesumsätze aller Call- und Put-Kontrakte.

Trades: Anzahl aller im Tagesverlauf abgeschlossenen Geschäfte.

Orders: Durchschnittlicher Umfang eines Trades (Anzahl Optionen pro Trade).

Hinweis: Hohe Stückzahlen oder umfangreiche Ordergrößen können durch weit-aus-dem-Geld-Optionen mit geringen Prämien entstehen. Spread-Geschäfte können die Aktivität auf beiden Seiten überproportional erhöhen. Bewegungen von Aktien mit weniger als 100 Optionen Tagesumsatz oder weniger als zehn Handelsabschlüssen werden ignoriert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mdeu

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2025 01:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.