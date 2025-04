DJ Rio-Tinto-Eisenerzlieferungen rückläufig - Wirbelstürme belasten

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Die Eisenerzlieferungen aus Rio Tintos riesigen australischen Bergbaubetrieben werden in diesem Jahr nach den Unterbrechungen durch vier Wirbelstürme in den vergangenen Monaten wahrscheinlich am unteren Ende der Schätzungen des Bergbauunternehmens liegen.

Der Bergbaukonzern, der den Großteil seiner Gewinne mit dem Abbau des Stahlwerkstoffs in der abgelegenen australischen Pilbara-Region erwirtschaftet, teilte am Mittwoch mit, dass er in den drei Monaten bis März 70,7 Millionen Tonnen Eisenerz aus diesen Betrieben verschifft hat.

Das sind 9 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 17 Prozent weniger als im unmittelbar vorangegangenen Quartal. Es ist das schwächste Ergebnis des Unternehmens im ersten Quartal seit 2019.

Rio Tinto, der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt nach Marktwert, war Anfang 2025 durch Störungen und Schäden durch Wirbelstürme im Nordwesten Australiens betroffen. Das Unternehmen schätzte kürzlich, dass es durch die tropischen Wirbelstürme Tahlia, Vince, Zelia und Sean rund 13 Millionen Tonnen an Lieferungen verloren hat.

Der Konzern teilte mit, er gehe immer noch davon aus, in diesem Jahr zwischen 323 und 338 Millionen Tonnen zu verschiffen, und bestätigte damit Aussagen vom Dezember. Exporte könnten aufgrund dieser Verluste jedoch am unteren Ende der Spanne liegen.

Das Ergebnis für das erste Quartal enttäuschte die Analysten, die laut einer von Visible Alpha erstellten Konsensschätzung mit einer Verschiffung von etwa 73,3 Millionen Tonnen gerechnet hatten.

Die Aktien des Unternehmens fielen bis zum Mittag in Sydney um 1,7 Prozent.

Rio Tinto meldete für das erste Quartal einen Anstieg der Produktion von Kupfer, Tonerde und Bauxit im Vergleich zum Vorjahr, dabei sei die Aluminiumproduktion kaum verändert.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

