DJ Rio Tinto: US-Zollauswirkungen auf Stahl/Aluminium im 1Q begrenzt

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Quartal nur begrenzte Auswirkungen auf seine Rohstoffe von neuen Zöllen gespürt, die US-Präsident Donald Trump auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt hat. "Es ist jedoch ungewiss, wie sich die Zölle in Zukunft auf die Rohstoffmärkte auswirken werden", teilte das Unternehmen mit.

Rio Tinto ist der größte ausländische Lieferant von Aluminium in die USA, vor allem aus Schmelzhütten, die es im benachbarten Kanada betreibt. Das Unternehmen hat bereits früher erklärt, dass es Notfallpläne für den Verkauf von Aluminium in andere Märkte, wie zum Beispiel Europa, hat.

Am Mittwoch teilte Rio Tinto mit, das Unternehmen erwarte, dass die US-Wirtschaft durch die Zölle beeinträchtigt werden könnte. Es merkte an, dass die Handelsströme bei Boraten - die unter anderem in Düngemitteln, Batterien und Smartphone-Bildschirmen verwendet werden - "bereits als Reaktion auf die in den USA und China erlassenen Zölle angepasst werden".

Nach Angaben des Unternehmens deckt Rio Tinto mit seiner Produktion in Kalifornien etwa 30 Prozent der weltweiten Nachfrage nach raffinierten Boraten ab.

April 16, 2025 01:56 ET (05:56 GMT)

