NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas vor den Quartalszahlen der großen französischen Banken von 93 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee begründete das moderat niedrigere Kursziel unter anderem mit geringeren Einnahmen der italienischen Tochterbank BNL. Die Schätzungen für die Ergebnisse je Aktie 2026 und 2027 blieben weitgehend unverändert, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 21:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104