Auf den Höhenflug nach der Ankündigung des Infrastrukturpakets in Deutschland folgte bei Nordex wie bei vielen anderen Werten auch der kräftige Rücksetzer wegen Donald Trumps Zoll-Schock. Inzwischen hat sich die Aktie aber wieder im Bereich zwischen 15,00 und 15,50 Euro stabilisiert. Neuen Schwung gibt es nun von Berenberg.Volatile Lieferketten, schwächere Servicemargen und geringere Volumina seien Belastungsfaktoren gewesen, so Analyst Richard Dawson in einer neuen Studie. Diese dürften nun aber ...

