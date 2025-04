Köln (ots) -Grüzi und Sali, liebe Schweiz! Drei Tage vor dem Finale des Eurovision Song Contest 2025 meldet sich Stefan Raab mit einer Liveshow aus der Schweiz: "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" - am 14. Mai um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.Der ESC ist Kult. Leidenschaft. Wettbewerb. Und längst mehr als nur Musik. Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit "Baller" den perfekten Act für die "Mission 12 Points for Germany" gefunden. Die Sendung begleitet die beiden auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt - bei den Proben, backstage und in ganz persönlichen Momenten.Gemeinsam mit vielen prominenten Gästen, jeder Menge spannender Hintergrundgeschichten und Analysen rund um den ESC und die zu erwartende Konkurrenz, stimmt Stefan Raab Deutschland auf Europas größte Musikshow ein."Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" ist eine Produktion von Raab Entertainment für RTL.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Yvonne Wagner: Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deErnst Rudolf: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6014519