Niels Wittich künftig regelmäßig als Race Control Experte für Sky Sport F1 im Einsatz

Unterföhring, 16. April 2025 - Die Formel 1 erlebt derzeit eine bemerkenswerte Verdichtung an der Spitze. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen und George Russell - die ersten Vier der Gesamtwertung - liegen innerhalb von nur 14 Punkten. Es ist ein enger Kampf um die WM-Führung und das Rennen in Bahrain machte Lust auf mehr, überzeugte mit zahlreichen Überholmanövern.Für Max Verstappen verlief das vergangene Rennwochenende allerdings weniger erfreulich: Fehlendes Tempo, verpasste Boxenstopps und eine insgesamt unausgewogene Abstimmung sorgten für Frust beim Niederländer. Red Bull steht unter Zugzwang - will man Verstappen halten. Setzt sich die aktuelle Tendenz fort, scheint ein Verbleib des Weltmeisters zunehmend fraglich. Hoffnungen ruhen womöglich auf einem Update für das Rennen in Imola. "Wenn die Lösung in Imola nicht kommen wird, werden personelle Konsequenzen folgen", prognostiziert Ralf Schumacher in Backstage Boxengasse - Der Formel 1 Podcast (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/backstage-boxengasse-der-formel-1-podcast-von-sky/12235647/34340). Der Sky Experte glaubt zudem weiterhin nicht an einen Verbleib Verstappens: "Max wird wechseln."Unzufrieden zeigt sich derweil ebenfalls Lando Norris. Unnötige Fehler schmälerten seine Leistung - auch wenn es am Ende noch für Rang drei reichte. Teamkollege Oscar Piastri hingegen läuft ihm derzeit den Rang ab, präsentiert sich mental stärker und glänzte bei seinem Start-Ziel-Sieg. Auf seine Leistung beim kommenden Rennen in Dschidda darf man gespannt sein.Der Jeddah Corniche Circuit verspricht viel Spektakel. Direkt am Roten Meer gelegen und bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius, gilt die Strecke nicht nur als schnellster Straßenkurs der Formel-1-Geschichte, sondern mit ihren 27 Kurven auch als die kurvenreichste im gesamten Rennkalender.Niels Wittich künftig regelmäßig als Race Control Experte für Sky Sport F1 im EinsatzNach seinem überzeugenden Debüt zu Saisonbeginn wird der ehemalige Rennleiter Niels Wittich künftig regelmäßig als Race Control Experte für Sky Sport im Einsatz sein. Bereits in den ersten Rennen erwies sich der Motorsportfunktionär als echte Bereicherung für die Berichterstattung auf Sky Sport F1 - Zuschauer dürfen sich daher auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien auf fundierte Einschätzungen des Experten freuen.Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.Moderator Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock aus Dschidda. Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher alle Sessions live.Insgesamt können sich die Zuschauer bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live und exklusiv, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge - darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in Dschidda in UHD - Alles an einem OrtDas Rennen in Dschidda gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Sky Zuschauer können sich on Demand immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können sie Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit abrufen.Die Formel 1 mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen der Formel 1 bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sendeplan für den Großen Preis von Saudi-Arabien auf Sky Sport F1:Donnerstag, 17.4.:16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News19:15 - 20:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz FahrerFreitag, 18.4.:11:55 -12:50 Uhr: Formel 2 - Training13:05 - 13:55 Uhr: F1 Academy - Training15:15 - 17:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training17:00 - 17:45 Uhr: Formel 2 - Qualifying18:45 - 20:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training20:30 - 21:15 Uhr: F1 Academy - Qualifying21:15 - 22:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz TeamchefsSamstag, 19.4.:14:15 - 15:05 Uhr: F1 Academy - 1. Rennen15:15 - 17:00 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training17:00 - 18:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen18:30 - 20:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying20:30 - 21:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz QualifyingSonntag, 20.4.:14:00 - 14:50 Uhr: F1 Academy - 2. Rennen15:15 - 16:40 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen17:30 - 18:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte18:55 - 20:45 Uhr: Formel 1 - Rennen20:45 - 21:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews21:30 - 22:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz RennenWeitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 