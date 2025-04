EXCHANGE NOTICE, 16 APRIL 2025 SHARES

DELISTING FROM NASDAQ HELSINKI: VALOE CORPORATION

The share of Valoe Corporation will be delisted from the Nasdaq Helsinki.

The share of Valoe Corporation will be listed for the last time on April 16, 2025.

Identifiers:

Trading code: VALOE

ISIN code: FI4000561576

id: 24329

Last listing day: 16 April 2025

Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260