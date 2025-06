The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2025



ISIN Name

FI4000561576 VALOE OYJ

GG00B4TM3943 BUSHVELD MINERALS LS-,01

JP3375800004 SHINKO EL.IND.LTD

LU0747139391 SISF-QEP GL.E.MKTS AACCDL

SE0017131071 NORTHGOLD AB

US45674E1091 IN8BIO INC. DL-,0001

US74915M7048 QVC GROUP B DL -,01

XS2399369979 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2034069836 TRIVIUM PACKAGING

XS2337064856 GRUENENTHAL GMBH

USU22870AF31 CROWNROCK LP FINANCE





