Hatte sich die Aktie von BASF noch Anfang März an einem Ausbruch aus dem mehrjährigen Seitwärtstrend nach oben versucht, musste sie in den vergangenen Wochen doch deutliche Verluste einstecken. Nun ist sogar wieder die untere Begrenzung des Seitwärtstrends in Gefahr. Analysten zeigen sich aber derweil überwiegend weiter zuversichtlich.Insgesamt 14 der 27 von Bloomberg befragten Analysten raten zum Kauf der Aktie von BASF, acht geben eine Halte-Empfehlung ab.Zu den größten Optimisten zähle das Analysehaus ...

