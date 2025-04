Tesla - Produktionspläne von zwei Tesla-Modellen wegen China-Zöllen gestoppt?

Werbung







Aufgrund der US-Zölle auf chinesische Importe wurde die Produktion von den Tesla-Modellen Robotaxe Cypercap und Sattelschlepper Semi pausiert.



Laut unterschiedlichen Medienberichten soll Tesla die Produktion der zwei Modelle Robotaxi Cybercap und Sattelschlepper Semi vorerst gestoppt haben. Grund für die Produktionspause seien die verhängten US-Zölle auf Importe aus China. Geplant war, dass Tesla im Oktober mit der Testproduktion beider Modelle startet und dann ab 2026 die Massenproduktion dieser Modelle beginnt. Für die Produktion beider Modelle werden jedoch Teile aus China benötigt. Zu Beginn, wo die Sonderzölle bei 34 Prozent lagen, soll Tesla noch gewillt gewesen sein, die zusätzlichen Kosten für die Importe dieser Teile zu übernehmen. Als die Sonderzölle auf 84 Prozent und danach auf 125 Prozent angestiegen waren, entschied sich Tesla für den Produktionsstopp dieser Modelle. Tesla selbst vernahm auch auf Bitte hin noch keine Stellungnahme zu den Produktionsplänen dieser Modelle. Laut verschiedenen Medien soll Tesla Chef Elon Musk persönlich an US-Präsident Donald Trump appelliert haben, die pauschalen neuen Zölle rückgängig zu machen. Auch in anderen Bereichen hat Tesla mit Rückschlägen zu kämpfen. Zuletzt brachen die Verkaufszahlen von Tesla weltweit ein und zusätzlich kam es vermehrt zu Demonstrationen und Übergriffen gegen Autohäuser von Tesla. Tesla steht vor allem durch Elon Musks Rolle als Berater von US-Präsident Donald Trump stark in der Kritik und so soll Tesla auch als Vergeltungsziel gegen die US-Strafzölle wahrgenommen werden.









