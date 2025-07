Am 23.07. gab Tesla die Geschäftszahlen für Quartal 2, 2025 bekannt. Man meldete einen deutlichen Umsatzrückgang und anders als nach früheren Quartalsberichten gab die Aktie nach. Die wO Community reagierte entsprechend.

In der vierten Juliwoche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Der Grund sind die, am Mittwoch dem 23.07. veröffentlichen Geschäftszahlen (wO berichtete) und der daraufhin erfolgte Kursrückgang.

Tesla Inc. vermeldete einen Umsatzrückgang um 11,8% auf 22,49 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn pro Aktie sank auf 0,40 USD (-23,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Der Aktienkurs von Tesla fiel nach Veröffentlichung der Zahlen um mittelweile über 10% (Stand: 25.07. 12:00 Uhr) und die Mehrheit der wO-Community im Tesla Forum sieht weiterhin schwarz für die Tesla Aktie. Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla Inc. nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für Quartal 2, 2025:

J285607: "Das Zahlenwerk ist wie erwartet. Sozusagen non-Event! Entscheidend wird Elons Märchenstunde werden."

darauf Nokery: "Das Zahlenwerk ist ganz und gar nicht wie erwartet. Es ist weitaus besser als alle Tesla-FUDisten draußen und der gesamte Anti-Tesla/Musk/EV-Stammtisch hier erwartet haben."

darauf You_Dont_Mess_with_the_Zohan: "Die Zahlen sind weitaus schlechter als der Konsens! Die herrliche Schrumpfbude schrumpft in jeder Metrik!"

Summerrain: "Einfach nur schlecht https://finanzmarktwelt.de/tesla-quartalszahlen-23-357980/ Maue Zahlen, mauer Tesla Ausblick. Alle Parameter unter den Erwartungen."

Besser_wisser_mag_keiner: "Und der Kurs ist schon wieder im Plus. Weniger Gewinn ist doch kein Problem. Hier wird die Zukunft gehandelt. In allem ist Tesla immer größer und besser als die Anderen. Also auf zum KGV von 300."

darauf xwin: "Das ist ein wenig das Problem bei der Aktie. Jeder rechnet mit neuen Stories von Musk zum CC. Keiner traut sich zu verkaufen. Jeder rechnet mit dem nächsten Mega Pump. Geht so lange gut, wie es gut geht."

Summerrain: "Was mich nur wundert. Lt. Nockerly ist Tesla ein Technologiekonzern. Die Präsentation des Zahlenwerks und des Ausblicks liest sich eher nach einem schnöden Autohersteller mit 4,1% Marge und mit einem niedrigen Cashflow. Tesla-Priorität liegt klar bei der Autoflotte. Für neue Projekt/Produkte reicht es nicht. Focus liegt bei den bestehenden Produktplanungen.

Nichts Innovatives. Tesla verliert weiter an Boden. Konkurrenz ist enteilt."

Noahhh: "Zusammenfassend: Man weiß bisher nicht womit man in Zukunft Geld verdienen möchte. Autos? Optimüsse die keinen Anwendungsfall haben (bisher)? Burger? Energie? Aber Hauptsache man wird das wertvollste Unternehmen. Die Asiaten werden den schwachen Call abstrafen."

Yoni: Jede andere Aktie hätte es zerrissen nach den Zahlen ...Aber wie sagt man doch " Die Hunde bellen aber die Tesla Karawane zieht weiter" ??"

darauf El_Matador: "Das Zerreißen wird noch kommen. Es wird wahrscheinlich noch dauern aber es ist unausweichlich. Earnings setzen sich auf Dauer immer durch. Wenn der Kurs erstmal bei $30 steht fragen sich viele wieso sie das nicht geahnt haben. Bei vielen Aktien ist es im Moment so wie 1999-2000. Schade dass ich die Boersenmagazine aus der Zeit nicht aufbewahrt habe. Das wäre heute eine erheiternde Lektuere. Manche von den damaligen Stars sind gar nicht mehr eigenstaendig und boersennotiert. Wer erinnert sich noch an Sun Microsystems?"

Walker333: "Man braucht beim Tesla Kurs nicht um jeden Cent zu streiten. Entscheidend ist doch, dass Tesla kein Wachstumsunternehmen ist, sondern seit geraumer Zeit schrumpft. Das mögen sämtliche Börsianer - die normal im Kopf sind - nicht. Tesla ist nicht magnificent."

Nobus: "Der Tesla CEO sagte "We Probably Could Have A Few Rough Quarters" Oh, da kommt der Onkel aus dem Märchenwald wohl in der Wirklichkeit an..."

Kolovkolosh: Also ich hab mir den Elon jetzt mal angehört...Um Himmels Willen! Dieses unmotivierte Gestammel... Und wieder die gleichen Phrasen und Versprechungen. Mein persönliches Highlight kam recht zum Anfang als er vom Diner sprach und es als "shiny beacon of hope" bezeichnete.

Leute, vergesst die Geschichten von AI, Robotik und Robotaxi! Tesla ist jetzt ne Frittenbude!"

Bvbmeister16: "Ist das nicht herrlich, wenn auch bei Tesla mal eine Korrektur kommt und nicht bei jedem Blödsinn eine Aufwärtswelle. Aber das ist natürlich noch immer weit von einer realen Bewertung von Tesla entfernt. In seinem Drive-In in hat der Optimus endlich gezeigt was er NICHT kann und das ist so ziemlich alles was der Meister der Märchen versprochen hat. Ein humanoider Roboter wäre mit seinem Rechenaufwand vermutlich noch komplexer als ein autonomes Fahrzeug. Da sollte Musk zuerst das autonome Fahrzeug hinbringen. Ob der Kurs sich je einem objektiven Level angleicht bleibt bei den realitätsscheuen Aktionären eine große Frage."

Summerrain: "Der Aktienkurs meldet Schwäche: Stolzer -6,16% Abschlag nach den Zahlen. Eher untypisch für Tesla. Das scheint ein schlechtes Omen zu sein und durchaus substanziell, wenn die Aktie nach den schlechten Zahlen nicht mehr steigt. Nun ja, sollten jetzt noch die Subventionen wegfallen, dann ist Tesla ganz schnell im negativem Cashflow. Zusätzlich die trüben Aussichten. Das mögen die Wallstreeter gar nicht. Ein Eldorado für ShortPos... Aber jeder wie er mag. Gibt ja immer noch einige, die in den CEO-Visionen schwelgen und auf der Weller der Hoffnung reiten.

Ich bleibe bei Teslas auf der dunklen Seite des Shortens."

The_Engineer: Tesla meldet schwache Zahlen und der Kurs fällt. Das ich so was noch mal erleben darf. Für Q3 erwarte ich in etwa ähnliche Zahlen wie in Q2, aber für Q4 sieht es ziemlich bitter aus. Eher so eine schwarze Null. Aufs Jahr gerechnet, landen wir dann bei etwa einem Dollar Gewinn pro Aktie oder etwas mehr. Da macht ein Aktienkurs über 300 natürlich Sinn.

Das der Kurs tatsächlich fällt, liegt aber eher daran, das der Elon kein Ass mehr im Ärmel hat. Den Break Even vom "Robottaxi" hat er auf Ende nächsten Jahres verschoben und vom nicht funktionierenden Optimus war auch keine Rede mehr. "

Yok: "Bei ca. 10facher Überbewertung nach finanziellen Kennzahlen ist der Short zwingend. Zumal jeden Tag mehr Leute aus dem Teslakult austreten, einige wegen des erratischen Verhaltens von Elon, andere weil sie sehen, dass das Geschäft von Tesla seine besten Zeiten gesehen hat."

darauf Wiliamfsharpe: 10fach ist aber positiv formuliert. Bei einem Zwanzigstel wären sie in etwa so viel Wert wie VW...Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es das autonome Fahren niemals mit dieser Hardware geben. Die folgen aus dieser Tatsache werden für Tesla immens sein. Von daher wird Musk so lange wie möglich versuchen das Offensichtliche so lange wie möglich nicht einzugestehen. Steuergutschriften fallen weg. CO2-Zertifikate fallen weg. Markenimage ziemlich ramponiert. Ich sehe kaum positive Informationen zu Tesla. Das Einzige was noch positiv zu bewerten ist, ist der hohe Cash Bestand aus den guten Zeiten."

Neuronaut: "Zahlen sind draußen, und sie zünden nicht: Auslieferungen -13%, Umsatz schwächer, EPS gerade so über dem Keller. Der Markt reagiert mit Schulterzucken - und manche mit Verkäufen.

Der E-Auto-King verliert Marktanteile, vor allem gegen die China-Fraktion. Förderungen laufen aus, Nachfrage lahmt. Kein Wunder, dass der Chart nervös zuckt. Aber: Elon bleibt bullish wie eh und je. Robotaxi-Tests in Austin, neues Budget-Modell in der Pipeline, FSD Supervised soll bald EU-ready sein - sofern die Behörden mitspielen.

Analysten? Mixed Bag. UBS auf "Sell", RBC bleibt "Outperform". Zwischen Tech-Märchen und Realwirtschaft pendelt die Bewertung.

Fazit: Für Longs ist das ein Belastungstest, für Shorts ein gefundenes Fressen. Wer drinbleibt, muss an Story und Vision glauben - und an Elons Durchhaltevermögen."

darauf xwin: "Dann kann man ja für Elon Musk nur hoffen, dass die Aktie bis zur HV nicht weiter fällt, denn das dürfte ganz neue Vibes auf solchen Veranstaltungen geben. Wo bekommt die Aktie jetzt neue Superfans her? Musk hat doch schon alles an Märchen durch: Dein Auto fährt dich selbstständig wohin du willst, Optimus kann dein bester Freund werden, dein Auto verdient Geld für dich ...

Später wird man natürlich sagen, dass die Zeichen doch alle da waren"

Noahhh: "Auch gestern war Musks Voting Control ein Thema. Elon Musk äußerte im Tesla Q2-2025-Earnings-Call Bedenken zu seinem aktuellen Anteil von etwa 13%, den er als "major concern" bezeichnet, und hofft auf eine Klärung bei der nächsten Aktionärsversammlung. Er betonte den Wunsch nach mehr Kontrolle (Ziel: 25% Stimmrechte), um Tesla in die richtige Richtung zu lenken, ohne dass er "unantastbar" wird - falls er "crazy" werde, solle der Board ihn feuern können. Musk fürchtet, von Aktivisten-Investoren abgesetzt zu werden, insbesondere bei Fortschritten in AI und Robotik, und sieht seinen aktuellen Einfluss als zu gering an."

Temote: "Es wird zunehmend deutlich, sowohl für Elon Musk als auch für seine Anhänger, dass die Entwicklung im Bereich des autonomen Fahrens, insbesondere durch Tesla, hinter den Erwartungen zurückbleibt. Konkurrenten wie BYD, VW und Baidu haben in diesem Bereich bereits erhebliche Fortschritte erzielt und Tesla überholt."

Xwin: "Hier das Transcript zum Tesla Earnings Call: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript... Musk: ".. I'd be surprised if at the end of five years, you know, sixty months from now, if we are not roughly making a 100,000 Optimus robots in month in sixty months, I would be shocked. .." "

Yok: "Bin gespannt, wie das hier weiter geht. Könnte ziemlich epic werden, wenn die Herde die Richtung ändert."

Xwin: "Und wenn Musk auf der nächsten HV Ende diesen Jahres seinen nächsten Bonus genehmigt haben will, dann geht wahrscheinlich weltweit das Popcorn aus. Köstlich!"

Sommernacht_2: "Die Tesla Zahlen haben mich (positiv) überrascht. Insbesondere fand ich sehr erstaunlich, dass das operative Geschäft (ex CO2-Kredits und Crypto-Gewinnen) trotz der Umsatzeinbrüche noch profitabel ist. TESLA scheint zumindest in Hinblick auf seine Kosten die Hausaufgaben gemacht zu haben.

Allerdings: Für mich ist TESLA ein ganz normaler Automobilhersteller, mit genauso wenig Wachstumsphantasie wie BMW, Mercedes oder Volkswagen. Das sollte sich mittelfristig auch in der Bewertung der Aktie widerspiegeln. Ob wir dann bei 14 oder 40 USD stehen, weiß ich nicht, aber irgendwo in dieser Range scheint der reale Wert zu liegen."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,CNE100000296,US88160R1014,KYG9830T1067,NL00150001Q9