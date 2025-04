www.bernecker.info

Die Prognose des Spezialisten für Spezialsubstanzen für 2025 beinhaltet eine Schrumpfung: Die Erlöse gehen um 11 bis 15 % zurück. Nach 50,6 Mio. € in 2024 wird man in diesem Jahr voraussichtlich 43 bis 45 Mio. € erreihen.Zweites Zielobjekt ist das operative Ergebnis. Denn zugleich soll die EBITDA-Marge, die in 2024 nach vorläufiger Rechnung 1,4 bis 2,0 % betrug, auf 7 bis 9 % gesteigert werden. In Einzelbereichen (z. B. Glascoating) war das EBITDA im vorigen Jahr negativ. Zum Gegensteuern wurden Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet.Besonderer Hoffnungsträger sind weiterhin die Batteriematerialien. Dafür wurde 2024 ein Auftragseingang von 13 Mio. € (+ 28 %) verzeichnet. Insgesamt aber:Die für 2025 gesetzten Umsatz- und Ergebnisziele werden erst zwei bis drei Jahre später erreicht. Das liegt an aktuell schwacher Wirtschaftslage sowie nur langsamer Entwicklung der Elektromobilität. Das verschobene Umsatziel lautet unverändert 102 bis 130 Mio. €, zugleich soll die EBITDA-Marge 20 % übersteigen.Das komplette Zahlenwerk für 2024 folgt im Mai. Momentan fehlen Kaufanreize.
Helmut Gellermann