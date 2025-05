EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Corporate News IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht endgültige Zahlen und Geschäftsbericht 2024 / EBITDA am obersten Ende der prognostizierten Spanne Weimar, 16. Mai 2025 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) veröffentlicht ihre testierten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz nach HGB-Rechnungslegung belief sich auf 50,6 Mio. EUR nach 48,2 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das EBITDA lag mit 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR) am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,7-1,0 Mio. EUR. Die Prognose der IBU-tec Gruppe für das Gesamtjahr 2025 wird erneut bestätigt (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 14. April 2025). So wird für 2025 eine deutliche Steigerung der EBITDA-Marge auf 7-9 Prozent erwartet, bei einem Umsatz zwischen 43 Mio. EUR und 45 Mio. EUR. Der Geschäftsbericht 2024 der IBU-tec Gruppe findet sich hier: https://www.ibu-tec.de/investor-relations/finanzberichte/berichte-der-ibu-tec-ag/.

Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

