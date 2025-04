NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5920 Pence belassen. Während die Förderung von Eisenerz die Markterwartung verfehlt habe, liege die Kupferförderung über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Bergbaukonzern weitgehend bestätigt./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757