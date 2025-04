News von Trading-Treff.de Die Aktie von Mercedes-Benz schrappt heute an der Marke von 50 Euro entlang. Der Titel ist nun ca. 50,02 Euro wert. Dies ist nach gut 7,3 % binnen einer Woche ein gutes Ergebnis, bei weitem aber noch nicht überragend. Es fehlt die letzte Überzeugung. Der Wert könnte in den Aufwärtstrend marschieren, würde,dann aber sicher 55 bis 57 Euro erreichen müssen. Mercedes-Benz ist in den vergangenen Wochen durch die Zolldiskussion ...

