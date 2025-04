Trotz positiver Analystenbewertungen und attraktiver Fundamentaldaten verliert die Raiffeisen Bank International Aktie weiter an Wert. Was steckt hinter der aktuellen Schwächephase?

Die Raiffeisen Bank International Aktie zeigt heute eine deutliche Schwächephase. Mit einem Kurs von 21,57 EUR verliert das Papier 1,95% gegenüber dem Vortagsschluss. Interessanterweise kommt diese Korrektur trotz eines kürzlichen Analysten-Upgrades vom 11. April.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Die aktuelle Kursentwicklung steht im Kontrast zu den soliden Fundamentaldaten der Bank:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,80 deutet auf eine Unterbewertung hin

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei attraktiven 4,76

Die Bank zahlte 2025 eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie

"Die Mehrheit der Analysten sieht weiterhin Potenzial", könnte man angesichts der Daten sagen. Immerhin empfehlen 58,3% der verfolgenden Analysten die Aktie zum Kauf, während nur 16,7% zu Verkaufsempfehlungen tendieren.

Volatile Phase nach starkem Jahresverlauf

Trotz der aktuellen Schwächephase zeigt die Aktie über zwölf Monate betrachtet ein Plus von 23,07%. Allerdings hat der Titel in den letzten 30 Tagen deutlich an Schwung verloren und 10,28% eingebüßt. Der aktuelle Kurs liegt 27,31% unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,06 EUR.

Die hohe Volatilität von 50,51% (annualisiert) spiegelt die Unsicherheiten im Bankensektor wider. Besonders bemerkenswert: Der RSI von 97,4 deutet auf eine stark überkaufte Situation hin - was die aktuelle Korrektur erklären könnte.

Mit einer Marktkapitalisierung von 7,23 Milliarden EUR bleibt die Raiffeisen Bank International ein bedeutender Player im zentraleuropäischen Bankensektor. Die jüngsten Kursbewegungen zeigen jedoch, dass selbst positive Analystenkommentare derzeit nicht ausreichen, um den Abwärtstrend zu brechen.

