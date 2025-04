The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2025ISIN NameCA04368A1057 ASEP MEDICAL HOLDINGS INCCA45780T2065 INPLAY OIL CORP. O.N.DE000BFB0V38 METRO AG ST Z.VERK.DE000BFB0V46 METRO AG VZO Z.VERK.DE000BFB0019 METRO AG ST O.N.DE000BFB0027 METRO AG VZO O.N.