ABB-Aktie verliert weiter an Wert, während Analysten vor der Ergebnispräsentation Zurückhaltung üben. Die Fundamentaldaten zeigen jedoch Stärken.

Die ABB-Aktie zeigt sich vor der morgigen Veröffentlichung der Quartalszahlen schwach. Am heutigen Mittwoch verlor das Papier an der SIX Swiss Exchange 1,15 Prozent und schloss bei 41,46 CHF. Damit setzt der Titel seine jüngste Talfahrt fort - innerhalb eines Monats büßte er fast 10 Prozent ein.

Analysten bleiben skeptisch

Die kanadische Bank RBC senkte erst am Dienstag ihr Kursziel von 50 auf 43 Franken, behielt jedoch die "Hold"-Einstufung bei. Der aktuelle Konsens der 25 verfolgenden Analysten spiegelt eine zurückhaltende Stimmung wider:

64% empfehlen "Halten"

Nur 20% sehen Kaufpotential

Durchschnittliches Kursziel: 56,18 USD (ca. 51 CHF)

"Die Bewertung erscheint mit einem KGV von 19,6 und KUV von 2,35 nicht gerade günstig", kommentiert ein Marktbeobachter. Doch könnte das morgige Ergebnis für Bewegung sorgen.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Trotz der jüngsten Schwäche punkten die Schweizer mit soliden Fundamentaldaten:

AAA-ESG-Rating von MSCI

Starke Cashflow-Generierung (4,7 Mrd. CHF in 2024)

70% der Unternehmen haben schwächere Fundamentaldaten

Langfristig betrachtet bleibt ABB eine Erfolgsgeschichte - über zehn Jahre brachte die Aktie durchschnittlich 10,7% pro Jahr. Ob dieser Trend anhält, hängt nun von den morgigen Zahlen ab. Die Präsentation der Ergebnisse beginnt um 09:00 Uhr Schweizer Zeit.

