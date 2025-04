EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SBF AG: Vorläufige Finanzkennzahlen 2024



16.04.2025 / 20:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SBF AG: Vorläufige Finanzkennzahlen 2024 Leipzig, 16. April 2025 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, gibt die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Der Konzernumsatz stieg auf etwa 47,2 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA erreichte rund 0,6 Mio. Euro und das Konzernergebnis lag bei -2,0 Mio. Euro. Prognostiziert waren ein Konzernumsatz von 48 bis 50 Mio. Euro, ein EBITDA von mehr als 0,3 Mio. Euro und ein mittleres sechsstelliges negatives Konzernergebnis.



Die SBF AG blickt zurück auf ein Transformationsjahr, das geprägt war von der Neuaufstellung der SBF-Gruppe - insbesondere mit der Standortverlagerung nach Budweis (Tschechien) und der Integration der AMS Software & Elektronik GmbH.



Mit dem höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte in Höhe von über 100 Mio. Euro (Stand: 31. März 2025) und den sich bietenden Chancen aus den geplanten öffentlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung erwartet SBF deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2025 und den Folgejahren.



