Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), Hersteller von Gesundheitsprodukten wie Tylenol®, Neutrogena® und Listerine®, hat heute eine fünfjährige Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben mit dem Ziel, eine solides Fundament für die Transformation digitaler Prozesse durch moderne KI-Technologien zu schaffen. Diese Technologien umfassen maschinengestützte Zusammenarbeit, prädiktive Analysen, intelligente Agenten, digitale Zwillinge und generative KI. Durch die Weiterentwicklung prädiktiver und KI-gestützter Funktionen will Kenvue neue Maßstäbe für Innovationen in den Bereichen Handel, Betrieb und Technologie setzen und so ein verbessertes Kundenerlebnis, höhere Produktivität und nachhaltiges Wachstum erzielen.

In den kommenden fünf Jahren wird Kenvue den Einsatz von Microsoft Azure skalieren, um von seiner großen Bandbreite an Dienstleistungen zu profitieren, darunter Datenanalytik und KI. Die Integration von Azure-Diensten wird die prädiktiven Fähigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine verbessern. Zudem treibt Kenvue Innovationen voran, perfektioniert Markteinführungsstrategien, verbessert das Kundenerlebnis und optimiert die Geschäftsabläufe, um Verbrauchern weltweit die Kraft der täglichen Pflege in die Hände zu legen.

Die Echtzeit-Algorithmen und Lösungen auf Basis von herkömmlicher und generativer KI, die durch den Wechsel zu Azure zur Verfügung stehen, verschaffen Kenvue folgende Vorteile:

Beschleunigung der Produktentwicklung, Verbesserung von Formulierungen und Optimierung von klinischen Forschungsdaten, um den Verbrauchern Zugang zu modernsten Gesundheitslösungen zu bieten;

Weiterentwicklung datengestützter Markteinführungsstrategien, Personalisierung des Kundenerlebnisses, Anpassung von Produktempfehlungen und Verbesserung von Omnichannel-Interaktionen;

Vertiefung der Zusammenarbeit mit Kunden und Steigerung von Exzellenz und Sichtbarkeit im Einzelhandel durch algorithmischen Vertrieb, unterstützt durch erweiterte Prognostik und intelligente Automatisierung, um die Bestandsverwaltung zu verbessern und Verluste zu reduzieren;

Optimierung von Geschäftsprozessen und Steigerung der Effizienzen, um neue Wachstumschancen zu erschließen, sowie Einsatz von neu aufkommenden Plattformen.

"Diese vielversprechende Kooperation wird Kenvue auf seinem Weg zum absoluten Marktführer im Bereich Verbrauchergesundheit unterstützen", erklärt Bernardo Tavares, Chief Technology and Data Officer bei Kenvue. "Indem unsere Teams das volle Potenzial von Daten und KI ausschöpfen, können sie die Produktentwicklung beschleunigen, Entscheidungen optimieren und nahtlose, personalisierte Kundenerlebnisse schaffen, während der Schutz der Daten und das Vertrauen der Verbraucher jederzeit im Mittelpunkt stehen. Durch die Transformation unserer digitalen Abläufe wollen wir vorausschauende Geschäftslösungen entwickeln und täglich neue Kunden gewinnen."

Shelley Bransten, Corporate Vice President, Global Industry Solutions bei Microsoft, fügt an: "Dieser Schulterschluss beweist das transformative Potenzial von KI. Gemeinsam streben wir eine Zukunft an, in der prädiktive Fähigkeiten und die Koordination zwischen Mensch und Maschine als leistungsstarke, vertrauenswürdige Tools zur Verbesserung der Gesundheit der Verbraucher und zur Entfaltung wegweisender Innovationen dienen."

Kenvue testet bereits den Einsatz von Systemen und Tools, die Microsoft Azure AI, Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio integrieren, in Verbindung mit dem Lieferkettenmanagement und Betriebsabläufen, der Content-Erstellung sowie in verschiedenen Anwendungsfällen zur Produktivitätssteigerung. Durch die Weiterentwicklung prädiktiver und KI-gestützter Funktionen arbeitet Kenvue zusammen mit dem Kenvue-Ökosystem digitaler Partner daran, neue Maßstäbe für Innovationen im Bereich der Verbrauchergesundheit zu setzen.

Über Kenvue

Kenvue Inc. ist das umsatzstärkste reine Gesundheitsunternehmen der Welt. Unsere Kultmarken Aveeno®,BAND-AID® Brand,Johnson's®, Listerine®,Neutrogena®und Tylenol®gründen auf einer mehr als hundertjährigen Unternehmenstradition. Sie sind wissenschaftlich fundiert und werden von medizinischen Fachkräften rund um den Globus empfohlen. Bei Kenvue sind wir uns der herausragenden Kraft der täglichen Pflege bewusst. Jeden Tag arbeiten unsere Teams daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und einen Platz in ihren Herzen und Haushalten zu verdienen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.kenvue.com.

Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich einer fünfjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft zur Transformation der digitalen Betriebsabläufe von Kenvue. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird", "antizipiert", "schätzt" und ähnlichen Formulierungen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen an zukünftige Ereignisse. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen.

Eine Aufstellung und Erläuterung von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Kenvue, einschließlich des Jahresberichts auf Form 10-K für das am 29. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Form 10-Q und anderer eingereichter Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

