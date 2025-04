ABB Ltd / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ZÜRICH, SCHWEIZ, 17. APRIL 2025 Starker Start ins Jahr; Optimierung der Wertschöpfung durch Portfoliomanagement Auftragseingang +3% auf 9 213 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +5%

+5% Umsatz +1% auf 7 935 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +3%

+3% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 567 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,7%

Operatives EBITA 1 von 1 597 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 20,2%

von 1 597 Millionen US-Dollar, Marge bei 20,2% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,60 US-Dollar, +22% 3

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 684 Millionen US-Dollar, -6% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q1 2025 Q1 2024 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 9 213 8 974 3% 5% Umsatz 7 935 7 870 1% 3% Bruttogewinn2 3 311 3 064 8% in % des Umsatzes2 41,7% 38,9% +2,8 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 567 1 217 29% Operatives EBITA1 1 597 1 417 13% 16% 4 In % des operativen Umsatzes1 20,2% 17,9% +2,3 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 119 914 22% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 102 905 22% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,60 0,49 22%3 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 684 726 -6% Free Cashflow1 652 551 18% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q1 2025 Financial Information". 2 Die Beträge aus früheren Zeiträumen wurden angepasst, um eine Änderung der Bilanzierungsmethode für IS-Kosten widerzuspiegeln, siehe "Note 1 - The Company and Basis of Presentation" in den beigefügten Finanzinformationen für das 1. Quartal 2025. 3 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 4 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«ABB ist stark ins Jahr gestartet mit Fortschritten bei den meisten Positionen unserer Erfolgsrechnung und einem soliden Cashflow. Wir bestätigen unseren Ausblick für 2025, sind uns jedoch bewusst, dass die Unsicherheiten für das Geschäftsumfeld zugenommen haben. Gleichzeitig erwarten wir eine höhere Wertschöpfung durch ein aktives Portfoliomanagement und den Spin-off unserer Division Robotics.» Morten Wierod, CEO Zusammenfassung des CEO Ein robustes Geschäftsumfeld im ersten Quartal 2025 trug zum Auftragsplus von 3 Prozent bei (5 Prozent auf vergleichbarer Basis). Wenngleich das Umsatzwachstum von 1 Prozent (3 Prozent auf vergleichbarer Basis) leicht unter unseren Erwartungen lag, erzielten wir eine operative EBITA-Marge von 20,2 Prozent. Dabei haben alle Geschäftsbereiche unsere ursprünglichen Erwartungen mit einem starken Quartalsendspurt übertroffen. Zusätzlich wirkte sich ein Kapitalgewinn aus einem Immobilienverkauf positiv auf die Marge aus und erhöhte die Profitabilität um rund 170 Basispunkte. Der Free Cashflow1 von 652 Millionen US-Dollar ist für uns ein guter Start, um 2025 unseren Cashflow gegenüber den 3,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zu verbessern. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Im Berichtsquartal haben wir mit dem Wert von 1,16 wiederum ein positives Book-to-Bill-Verhältnis erreicht. Daher konnten wir den Auftragsbestand weiter ausbauen. Der Auftragseingang stieg in drei der vier Geschäftsbereiche, lediglich der Geschäftsbereich Antriebstechnik meldete einen Rückgang gegenüber dem Rekordwert im Vorjahresquartal. Die Lagerbestände der Kunden unserer Division Machine Automation scheinen wieder ein normales Niveau zu erreichen, wobei sich einige letzte Anpassungen bis ins zweite Quartal erstrecken dürften. Gegenüber dem Vorquartal waren die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten weitgehend stabil. Aufgrund der Unsicherheiten in Zusammenhang mit den Handelszöllen zeichneten sich gegen Ende des Berichtsquartals jedoch längere Vorlaufzeiten bei Investitionsentscheidungen ab. Im Rahmen unserer Jahresberichterstattung haben wir unser Sustainability Statement veröffentlicht, und ich bin mit unseren Fortschritten zufrieden. Zu den Highlights zählt, dass wir unsere Zielvorgabe einer 80-prozentigen Reduktion unserer CO 2 e-Emissionen bis 2030 schon fast erfüllt haben: Ende 2024 lagen diese Emissionen 78 Prozent unter dem Ausgangswert von 2019. Stolz macht es mich auch zu sehen, dass unsere führenden Technologien Kunden geholfen haben, weitere 66 Megatonnen Emissionen über den Lebenszyklus der verkauften Produkte zu vermeiden. Und nicht zuletzt hat unsere konsequente Fokussierung auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden bei Mitarbeitenden erneut zu einer niedrigen LTIFR (Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeit) von 0,15 geführt. Uns ist bewusst, dass die Handelszölle zu steigender Unsicherheit für die globale Wirtschaft führen. Wir richten unser Augenmerk auf das, was wir beeinflussen können, und ergreifen Massnahmen, damit wir unsere Marktposition und unsere Profitabilität behaupten können. Unsere bestehende Local-for-Local-Produktion leistet uns gute Dienste. 75-80 Prozent unserer in den USA verkauften Produkte und Lösungen werden lokal hergestellt, und zusätzlich profitierten wir von einigen Zollbefreiungen. In Europa und China liegt der Anteil der lokalen Produktion sogar noch höher. Die Energiewende und der Energieausbau lassen die Nachfrage nach fortgeschrittenen Elektrifizierungstechnologien steigen. Um die erwartete langfristige Marktentwicklung in den USA zu unterstützen, investieren wir weiter. So haben wir Investitionen im Umfang von 120 Millionen US-Dollar in zwei unserer Produktionsstätten angekündigt, um die lokale Fertigung von Niederspannungs-Elektrifizierungsprodukten auszubauen. Dem sind in den USA bereits Investitionen von mehr als 500 Millionen US-Dollar in den letzten drei Jahren vorausgegangen. Unser aktives Portfoliomanagement setzen wir fort, und die Division Smart Buildings hat die Übernahme der Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China abgeschlossen. Diese Transaktion bringt ein umfassendes Produktportfolio und ein 230 Städte umspannendes robustes Vertriebsnetz ein. Die Sparte erzielte 2024 einen Umsatz von über 150 Millionen US-Dollar und wird einen positiven Margenbeitrag leisten. Zudem haben wir beschlossen, Vorbereitungen für den Spin-off unserer Division Robotics als eigenständig kotiertes reines Robotikunternehmen einzuleiten. Die Kotierung ist für das zweite Quartal 2026 geplant. ABB Robotics ist mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 die Nummer 2 am Weltmarkt und würde als starker Performer in seiner Branche von einem direkteren Vergleich mit seinen Wettbewerbern profitieren. Zudem bestehen nur begrenzte Synergien zwischen dem Geschäft von ABB Robotics und den übrigen ABB-Divisionen, die andere Nachfrage- und Marktmerkmale aufweisen. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt die Wertschöpfung beider Unternehmen unterstützen wird und dass der Zeitpunkt sowohl für ABB als auch Robotics richtig ist. Was ABB betrifft, so liegt die Zeit der grossen operativen Veränderungen hinter uns. Bei der tieferen Verankerung des Betriebsmodells ABB Way in der Organisation befinden wir uns im Endspurt. Die Division Robotics hat ihre zweistellige Marge und ihr solides Cashflow-Profil in den letzten Jahren auch in unserem dezentralisierten Betriebsmodell unter Beweis gestellt. Die Division ist an ihren hochmodernen zentralen Standorten in China und den USA gut aufgestellt und beginnt derzeit mit den Bauarbeiten für eine grundlegende Modernisierung des europäischen Zentrums in Schweden. Sie verfügt über das breiteste Kundenangebot und ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit führte im letzten Jahr zur Markteinführung der einzigartigen Omnicore-Plattform. Zudem hat die Division bedeutende Akquisitionen getätigt, durch die das Portfolio um autonome mobile Roboter (AMR) und visuelle SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping) erweitert wurde. Wir sind davon überzeugt, dass ein Spin-off die Fähigkeit beider Unternehmen stärken wird, Kundennutzen zu schaffen, zu wachsen und Talente anzuziehen. Zudem werden beide von einer klarer ausgerichteten Governance und Kapitalallokation profitieren. Nach Abschluss der Abspaltung wird ABB aus drei Geschäftsbereichen mit klaren Vertriebs- und Technologiesynergien bestehen. Die Division Machine Automation, die zusammen mit Robotics zurzeit den Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation bildet, wird Teil des Geschäftsbereichs Prozessautomation. Dort wird die Wertschöpfung für Kunden durch Synergien bei Software und Steuerungstechnologien optimiert, beispielsweise mit Blick auf Hybridindustrien. Im Rahmen unserer Strategie der Kapitalallokation haben wir ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar gestartet. Zusätzlich wurde die Dividende von 0,90 CHF pro Aktie an der Generalversammlung von den Aktionären genehmigt. Morten Wierod CEO Ausblick Für das zweite Quartal 2025 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine weitgehend stabile operative EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 19,0 Prozent, wobei wir uns bewusst sind, dass die Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld gestiegen ist. Wir erwarten, dass verbesserte Ergebnisse der Geschäftsbereiche im Jahr 2025 den Gegenwind durch den einmaligen vorteilhaften Nettoeffekt von 30 Basispunkten in Konzernaufwand und Sonstiges im zweiten Quartal 2024 ausgleichen dürften. Im Gesamtjahr 2025 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Erhöhung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr, im Bewusstsein der gestiegenen Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 17. April 2025, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

