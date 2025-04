The following instruments on XETRA do have their first trading 17.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.04.2025Aktien1 AU0000082422 Harvest Technology Group Ltd.2 US05875B3042 Ballys Corp.3 CA77119N1050 Roche Holding AG CDR4 US63001N1063 NCR Atleos Corp.5 CA04368A2048 ASEP Medical Holdings Inc.6 CA45780T4046 InPlay Oil Corp.Anleihen/ETF1 FR001400YWH8 BPCE SFH2 AT0000A3KDS9 Erste Group Bank AG3 US61747YGA73 Morgan Stanley4 XS3057365549 Morgan Stanley5 XS3057365895 Morgan Stanley6 US61747YFZ34 Morgan Stanley7 XS2902763494 Woolworths Group Ltd.8 DE000HEL0F03 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HEL0FY1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HEL0FX3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0FW5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0FU9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0FQ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 US61747YFY68 Morgan Stanley15 LU2996613266 Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF