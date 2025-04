EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Evotec SE stellt neue Strategie vor und gibt Ausblick für 2025 gestützt durch starkes Ergebnis im 4. Quartal 2024



Evotec fokussiert sich auf wegweisende Wirkstoffforschung und zeigt Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum auf

Strategie baut auf Vorreiterrolle in Technologie- und Wissenschaft auf, konzentriert sich auf wachstumsstarke, hochwertige Segmente, vereinfacht das Geschäftsmodell und fördert operative Exzellenz

Starke Umsatz- und EBITDA-Entwicklung in Q4 2024 trotz schwieriger Marktbedingungen. Jahresprognose erfüllt, Liquidität deutlich verbessert

Priority Reset auf Kurs, um jährlich wiederkehrende Bruttoeinsparungen in Höhe von 40 Mio. € zu erzielen

Prognose für 2025 antizipiert ein Wachstum des Konzernumsatzes von 5 - 10 % (840 - 880 Mio. €); Prognose für 2028 geht von einem durschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 8 - 12 % und eine EBITDA-Marge von über 20 % aus

Hamburg, Deutschland, 17. April 2025:

Evotec SE (Frankfurter Börse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt und gab eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und einen Ausblick auf das Jahr 2028. Dieser spiegelt den Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum nach Abschluss des strategischen Überprüfungsprozesses wider. Dr Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, erklärte: "Die ambitionierte Neuausrichtung von Evotec ebnet den Weg für nachhaltiges, profitables und langfristiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf die Kernkompetenzen von Evotec: eine führende Rolle in Technologie- und Wissenschafts, mit der wir für Kunden und Patienten maximale Wirkung erzielen. Durch die Kombination von hochmodernen Technologieplattformen, richtungsweisender Wissenschaft und KI-getriebener Innovation beschleunigen wir gemeinsam mit unseren Partnern den Prozess vom Konzept zur Heilung. Wir haben unsere Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 erfüllt, und ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen. Gemeinsam mit unseren talentierten Teams schreiben wir das nächste Kapitel von Evotecs Erfolgsgeschichte als Pionier der Wirkstoffforschung." Evotec stellt neue Strategie vor, welche die Kernkompetenzen und einen klaren Fahrplan für nachhaltiges profitables Wachstum eindeutig definiert Führende Rolle in Technologie und Wissenschaft - Neuausrichtung auf Basis unseres starken, einzigartigen Fundaments

Zwei Säulen-Strategie: Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung (Shared R&D) sowie Just - Evotec Biologics

Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung werden sowohl Automatisierung, Industrialisierung, Plattformen der nächsten Generation als auch künstliche Intelligenz nutzen, um den Fortschritt bei unseren Kunden zu beschleunigen und deren Erfolgsquoten zu erhöhen

Vereinfachtes Geschäftsmodell: Konzentration auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete, Verschlankung des Projekt-Portfolios um ~30 %, F&E zur Entwicklung von Technologien der nächsten Generation, sowie Ausstieg aus Beteiligungen.

Das Wachstum von Just - Evotec Biologics wird durch bestehende Partnerschaften gestützt und durch die Nutzung skalierbarer Technologie- und Dienstleistungsanbieter weiter gestärkt.

Schnelleres Wachstum als der Markt durch wissenschaftliche und operative Expertise, Fokus und differenzierte Technologie

Verpflichtung zu operativer Exzellenz, um einen Performance-Sprung zu erzielen. Förderung der operativen Hebelwirkung durch eine starke Basis mit noch stärkerem Fokus auf Automatisierung. Kostensenkungsinitiativen durch eine verbesserte Präsenz vor Ort, optimierte Herstellungskosten und niedrigere Verwaltungskosten, die bis 2028 Bruttoeinsparungen von mehr als 50 Mio. € zusätzlich zum "Priority Reset" (jährlich 40 Mio. €) ermöglichen Umsatz und EBITDA 2024 innerhalb der Prognose. Priority Reset auf Kurs Q4: Zweithöchster Quartalsumsatz aller Zeiten in einem schwierigen Marktumfeld Konzernumsatz steigt um 2 % auf 797,0 Mio. € (2023: 781,4 Mio. €); Umsatz in Q4 2024 steigt um 10 % auf 221,2 Mio. € (201,3 Mio. € in Q4 2023)

Just - Evotec Biologics verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 71 % gegenüber dem Vorjahr und trug 185,6 Mio. € (2023: 108,4 Mio. €) zum Gesamtumsatz bei

Gesamtumsatz von Shared R&D sinkt um 9 % auf 611,4 Mio. € (2023: 673,0 Mio. €); die Nachfrage ist nach wie vor durch temporäre Restrukturierungen in Pharmaunternehmen und selektive Finanzierung für Biotech beeinträchtigt

Das bereinigte Konzern-EBITDA belief sich auf 22,6 Mio. € (2023: 66,4 Mio. €), was auf ein Missverhältnis zwischen Umsatz und Kostenbasis im Segment Shared R&D zurückzuführen ist

"Priority Reset" auf Kurs, um eine Verbesserung des jährlichen bereinigten EBITDA von über 40 Mio. € zu erreichen. Einmalige Kosten in Höhe von 54,9 Mio. € gegenüber einer ursprünglichen Rückstellung von 68,5 Mio. €

Der Verschuldungsgrad hat sich deutlich auf das 1,9-fache der Nettoverschuldung/EBITDA verbessert Gestärkte Partnerschaften im Jahr 2024 ebnen den Weg für Wachstum im Jahr 2025 in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld Angetrieben durch Just - Evotec Biologics, dürfte sich das Konzernumsatzwachstum gegenüber 2024 beschleunigen, während die Umsatzerlöse im Segment Shared R&D auf dem Niveau von 2024 bleiben dürften.

Zölle und die rückläufige Entwicklung der Forschungsförderung durch die US-Regierung dürften sich nur begrenzt auf Evotecs Geschäft auswirken

Ausbau der Technologiepartnerschaft mit Sandoz und neue Kunden für die langfristige Entwicklung und kommerzielle Herstellung von Biologics

Fortschritte und Verlängerung der mehrjährigen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb ("BMS") in den Bereichen Neurowissenschaften und gezielter Proteinabbau

Neue Technologieentwicklungspartnerschaft mit Novo Nordisk zur Unterstützung von Zelltherapien der nächsten Generation

Neue mehrjährige Forschungskooperation mit Pfizer, die sich zunächst auf die frühe Forschung für Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentriert Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 840 bis 880 Mio. € erwartet (2024: 797,0 Mio. €).

F&E-Aufwand in Höhe von 40 bis 50 Mio. € erwartet (2024: 50,8 Mio. €).

Bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 30 bis 50 Mio. € erwartet (2024: 22,6 Mio. €). Ausblick 2028 Konzernumsatzerlöse mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in einer Spanne von 8 bis 12 % zwischen 2024 und 2028 angestrebt Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge 2028 von mehr als 20 % erwartet Ausführlichere Informationen und Finanztabellen sind im Geschäftsbericht enthalten, der auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Webcast/Telefonkonferenz Das Unternehmen plant, eine Telefonkonferenz abzuhalten, um die Ergebnisse zu besprechen und über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu informieren. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache abgehalten.

Webcast-Details Datum:Donnerstag, 17. April 2025 Zeit:14.00 MESZ (13.00 BST, 08.00 EDT) Um am Webcast teilzunehmen und auf die Präsentationsfolien zuzugreifen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link . Die On-Demand-Version des Webcasts wird auf unserer Website verfügbar sein: https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen .

Details zur Telefonkonferenz Wenn Sie sich per Telefon zuschalten möchten, melden Sie sich bitte über diesen Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für die Teilnahme an der Telefonkonferenz. Eine simultane Folienpräsentation für Teilnehmer, die sich per Telefon zuschalten, ist unter diesem Link verfügbar.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 1proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4,800 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



