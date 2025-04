Mehr als 200 erfolgreiche Produktdemonstrationen mit frühen Anwendern des KI-Agenten für das Personalmanagement

Vancouver, BC - 17. April 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner Cykel AI ("Cykel") (LSE: CYK) vor Kurzem über ein beträchtliches frühes Marktengagement für Lucy, den autonomen KI-Agenten des Unternehmens für die Personalbeschaffung, berichtet hat, nachdem es im März 2025 die Verfügbarkeit von Lucy bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen hat 200 Produktdemonstrationen in verschiedenen Industriezweigen absolviert und mittlerweile setzen erste Organisationen - frühe Anwender der Technologie - Lucy aktiv ein.

Dieser Meilenstein bekräftigt die Marktstellung von Cykel und markiert die wachsende Anerkennung des transformativen Potenzials autonomer digitaler Mitarbeiter in den Arbeitsabläufen der Personalbeschaffung. Zu den ersten Anwendern gehören Personalagenturen, interne Teams für die Talentakquise und Personalberatungsunternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

"Das starke Engagement und die schnelle Akzeptanz der Cykel-Plattform und der KI-Agenten sind Ausdruck eines breiteren Wandels, den wir in allen Branchen beobachten können - KI ist kein Zukunftskonzept mehr, sondern ein Katalysator für die Transformation im Hier und Jetzt. Diese Dynamik bestätigt unsere eigene These, dass KI-Agenten den kritischen nächsten Schritt in der Entwicklung der Betriebsweise von Unternehmen darstellen. Die Markteinführung von Lucy und Samson war besonders aufregend, da ihre frühe Aufnahme durch den Markt verdeutlicht, wie intelligente Automatisierung zu Effizienz, Skalierbarkeit und Wettbewerbsvorteilen beitragen kann. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen, weshalb wir nun einen grundlegenden Wandel erleben: KI wird immer wichtiger, um Prozesse zu rationalisieren, betriebliche Reibungsverluste zu reduzieren und eine schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Wir bei Pioneer AI Foundry sind stolz darauf, uns an vorderster Front dieses Wandels zu positionieren und das nächste Kapitel der Unternehmensinnovation mitzubestimmen", so Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry.

Die Rückmeldungen der ersten Anwender stellen mehrere wichtige Vorteile heraus, die die Annahme vorantreiben:

- Operative Effizienz: Die Nutzer berichten von einer erheblichen Reduzierung des Zeitaufwands für repetitive Aufgaben in der Personalbeschaffung, da die Prozesse rund um die Uhr durch digitale Mitarbeiter automatisiert werden

- Verbesserung der Qualität der Bewerber: Lucys KI-gesteuerter Ansatz zur personalisierten Kontaktaufnahme und Screening führt zu engeren Auswahllisten mit qualitativ hochwertigeren Kandidaten

- Kosteneffizienz: Mit einem Preis von nur 1,25 £/Tag bietet Lucy eine geschätzte 5- bis 10-fache Produktivitätssteigerung im Vergleich zu herkömmlichen Personalbeschaffungsmethoden

- Nahtlose Integration: Erste Implementierungen bestätigen, dass Lucy effektiv in bestehende Personalbeschaffungstechnologien eingebunden werden kann

Cykel geht davon aus, dass diese frühen Implementierungen im 2. Quartal 2025 im Einklang mit den typischen Vertriebszyklen von Unternehmen zu größeren kommerziellen Verträgen führen werden. Angesichts der robusten Pipeline an abgeschlossenen Demonstrationen könnte Cykel für ein beschleunigtes Umsatzwachstum aufgestellt sein, denn der Markt für digitale Arbeitskräfte reift weiter heran.

Cykel hat vor Kurzem seinen KI-Agenten für Forschungsaufgaben, Samson, auf dem Markt eingeführt, der das Portfolio des Unternehmens an spezialisierten digitalen Mitarbeitern, die auf der firmeneigenen TaskOS-Infrastruktur aufbauen, weiter ergänzt.

ÜBER CYKEL AI

Cykel AI entwickelt autonome digitale Mitarbeiter, die komplexe Geschäftsaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen. Das wachsende Portfolio des Unternehmens umfasst Lucy (Personalbeschaffung), Samson (Forschungsanalyse) und Eve (Vertrieb), die alle auf TaskOS, der eigens entwickelten KI-Agenteninfrastruktur von Cykel, basieren. Cykels digitale Mitarbeiter arbeiten an der Seite von regulären Teams und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, ihre Abläufe in großem Umfang zu verändern. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: investors@cykel.ai

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein "Agentic AI Venture Builder" der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79263Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79263&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19243236-cykel-ai-venture-partner-pioneer-ai-foundry-gewinnt-bedeutender-zugkraft-markt