Die Bewegtbildmedien wandeln sich umfassend und mit ihnen RTLZWEI. Der Vermarkter El Cartel gestaltet die erweiterten Möglichkeiten selbstbewusst und bringt das in einem neuen Markenauftritt zum Ausdruck.Seit Gründung im Jahr 2003 stand der stilisierte Stier für das kraftvolle Auftreten von El Cartel im Werbemarkt. Jetzt schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel auf: Ab sofort vermittelt ein einfaches, rein typografisches Logo seine Werte.Stephan Karrer, Geschäftsführer El Cartel: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren vom TV-Vermarkter zum Partner für kreative Bewegtbildkommunikation aller Art entwickelt. In einem sich rasant wandelnden Marktumfeld braucht es dafür Schnelligkeit, Flexibilität und die Lust auf Lösungen, mit denen die Kunden ihre Ziele maximal einfach erreichen. Diese Hands-on-Mentalität zeichnet El Cartel aus. Unser neues Design macht das perfekt sichtbar: Es ist klar, modern, passt sich unkompliziert an, und sieht dabei auch noch klasse aus. Das sind wir."Das Corporate Design verzichtet bewusst auf ein grafisches Logo. Die Wortmarke ist je nach Einsatz ein- oder zweizeilig verwendbar und steht in mehreren optimistisch wirkenden Farbwelten zur Verfügung. Das dynamisch geneigte "EL" zeigt eine in die Zukunft gewandte, entschlossene Haltung an. Der frühere Namensbestandteil "Media" erscheint als augenzwinkernde Referenz in Form eines kleinen, eingekreisten "M". Es erinnert an das Copyright-Zeichen und symbolisiert die Einzigartigkeit von El Cartel. Die neue CI wurde inhouse entwickelt von der Abteilung "Konzeption und Design" unter Jessica Kreidel, in Zusammenarbeit mit der Hamburger Designagentur "Rocket & Wink".