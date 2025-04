EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR



17.04.2025 / 10:45 CET/CEST

Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 40 Mio. EUR

Investorennachfrage höher als erwartet

Insgesamt wurden 40 Mio. EUR platziert

Platzierung der Anleihe über 100% - effektive Verzinsung damit unter 7%

Die Deutsche Rohstoff hat heute erfolgreich die ausstehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A3510K) im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren um 40 Mio. EUR auf insgesamt 140 Mio. EUR aufgestockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende September 2028. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs. Damit liegt die effektive Zinslast der Aufstockungstranche für die Deutsche Rohstoff AG über die Restlaufzeit der Anleihe bei unter 7%.



Die zusätzlichen Mittel erlauben die gezogene Kreditlinie in den USA zu reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten und weiteres Wachstum vorzuhalten.



Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: "Wir freuen uns über eine sehr erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Die Nachfrage hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir konnten problemlos ein Volumen von 40 Mio. EUR platzieren. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, die von einer hohen Unsicherheit geprägt ist, unterstreicht die Platzierung die gute Reputation der Deutsche Rohstoff am Kapitalmarkt. Wir freuen uns darauf, die zusätzlichen Mittel für die weitere profitable Entwicklung des Unternehmens einzusetzen."



Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.





Mannheim, 17. April 2025





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de





