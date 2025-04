EQS-News: Multitude AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Multitude Group veröffentlicht Geschäftsbericht - Starkes Ergebnis 2024 markiert viertes Jahr in Folge mit übertroffener Prognose



Multitude Group veröffentlicht Geschäftsbericht - Starkes Ergebnis 2024 markiert viertes Jahr in Folge mit übertroffener Prognose Umsatzerlöse stiegen um 14,4 Prozent auf 263,7 Mio. EUR EBIT-Guidance mit einem Sprung um 48,5 Prozent auf 67,6 Mio. EUR erreicht Konzerngewinn um 23,1 % auf 20,2 Mio. EUR und unverwässerter Gewinn je Aktie um 29,0 % auf 0,66 EUR gesteigert Forderungen gegenüber Kunden und Investitionen in Debt Instruments stiegen um 19,5 % auf 762,5 Mio. EUR; die Quote der Risikovorsorge für notleidende Kredite erhöhte sich auf 17,6 % Ausbau der Beteiligung an Lea Bank AB im Februar 2025 auf 20,9 %, Multitude ist damit größter Aktionär Unveränderte Kapitalmarkt-Guidance für Konzerngewinn nach Steuern: 23,0 Mio. EUR für 2025 und 30,0 Mio. EUR für 2026 Zwei Aktienrückkaufprogramme abgeschlossen Dividendenvorschlag von 0,44 EUR pro Aktie, bestehend aus 0,24 EUR im Rahmen der angestrebten Ausschüttungsquote, sowie 0,20 EUR pro Aktie als einmalige zusätzliche Ausschüttung

Zug, 17. April 2025 - Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, KMUs und andere FinTechs anbietet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), gibt bekannt, dass der Geschäftsbericht, das Corporate Governance Statement, sowie der Vergütungsbericht für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurden. Multitude hat mit der heutigen Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts die starken vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt, und damit das vierte Jahr in Folge seine Ergebnisprognosen übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern1 (EBIT) stieg um 48,5 % auf 67,6 Mio. EUR, gegenüber 45,6 Mio. EUR im Jahr 2023. Dieses starke Wachstum wurde durch einen Umsatzanstieg von 14,4 % auf 263,7 Mio. EUR (2023: 230,5 Mio. EUR) gestützt. Das Unternehmen führt die starke EBIT-Entwicklung zudem auf diszipliniertes Kostenmanagement, solides Umsatzwachstum und deutlich verbesserte Underwriting-Performance zurück. Die Forderungen gegenüber Kunden erhöhten sich um 12,8 % auf 649,9 Mio. EUR (2023: 575,9 Mio. EUR). Gleichzeitig verzeichneten Investitionen in Debt Instruments einen starken Anstieg von 81,2 % auf 112,6 Mio. EUR zum Jahresende - ein Zuwachs von 50,5 Mio. EUR, der maßgeblich durch die Expansion der Wholesale-Banking-Einheit getrieben wurde. Der Jahresüberschuss stieg deutlich um 23,1 % auf 20,2 Mio. EUR (2023: 16,4 Mio. EUR).



Bilanzsumme wächst mit zunehmender Kreditvergabe Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,9 % von 990,9 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 1.098,7 Mio. EUR im Jahr 2024. Das Wachstum resultierte in erster Linie aus dem weiteren Ausbau der Investitionen in Schuldinstrumente sowie dem kontinuierlichen Wachstum des Kreditportfolios. Infolge dieser Expansion erhöhten sich die Wertminderungsaufwendungen für Forderungen gegenüber Kunden und Investments um 8,0 % auf 96,4 Mio. EUR (2023: 89,3 Mio. EUR). Gleichzeitig erhöhte sich die Quote der Risikovorsorge für notleidende Kredite um 1,0 Prozentpunkt auf 17,6 % (2023: 16,6 %). Die Zinserträge verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 13,3 % (plus 30,6 Mio. EUR) und beliefen sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 261,1 Mio. EUR. Demgegenüber verringerte sich der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten um 12,1 % auf 249,5 Mio. EUR (2023: 283,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende bei soliden 23,2 % und unterstreicht das disziplinierte Finanzmanagement sowie die starke Bilanzstruktur der Multitude Group. Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 verdeutlicht das Engagement der Multitude Group für nachhaltiges Wachstum und Optimierung risikoadjustierter Renditen für ihre Aktionäre. Kennzahlen in Mio. EUR 2024 2023 Veränderung in % Umsatzerlöse 263,7 230,5 +14,4% Nettozinsertrag 220,2 208,2 +5,8% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 67,6 45,6 +48,5% Konzernperiodenergebnis 20,2 16,4 +23,1%



Der Geschäftsbericht enthält den Konzernabschluss, das Corporate Governance Statement, sowie den Einzelabschluss der Multitude AG. Der nichtfinanzielle Teil des Geschäftsberichts umfasst den ESG-Bericht sowie einen Überblick über das rechtliche und regulatorische Umfeld. Der ESG-Bericht hebt das Engagement der Gruppe sowie ihre Fortschritte im Umgang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen hervor Multitude hat den Konzernabschluss sowie den Bericht des Board of Directors gemäß den Anforderungen des European Single Electronic Format (ESEF) erstellt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG hat einen unabhängigen Bestätigungsvermerk mit "reasonable Assurance" zu den ESEF-Finanzberichten von Multitude gemäß ISAE 3000 (Revised) ausgestellt. Der Geschäftsbericht ist in englischer Sprache im PDF- und XHTML-Format verfügbar unter:

Ergebnisse, Berichte und Veröffentlichungen 2024 - Multitude Das Corporate Governance Statement sowie der Vergütungsbericht wurden ebenfalls in englischer Sprache und als separate PDF-Dateien veröffentlicht und sind abrufbar unter:

Ergebnisse, Berichte und Veröffentlichungen 2024 - Multitude

1 Mit dem Abschluss seines EBIT-Guidance-Rahmens in diesem Jahr wird Multitude künftig seine finanzielle Prognose auf Nettogewinnschätzungen stützen



Kontakt:

Bernd Egger

Chief Financial Officer

Tel.: +49 173 7931235

E-Mail: bernd.egger@multitude.com Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 17 Ländern an und hat im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 264 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und verlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "'MULT'" notiert. www.multitude.com



