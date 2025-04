APA ots news: Die Zukunft der Versicherung kennenlernen: Tag der offenen Tür bei der Allianz Österreich

Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich lädt herzlich zum Tag der offenen Tür im

Rahmen des Future Fit Festivals des WAFF ein. Interessierte erhalten Einblicke in die innovative und facettenreiche Welt der Allianz und können sich über die Karrieremöglichkeiten in einem der weltweit größten Versicherungsunternehmen informieren.



Die Allianz Österreich freut sich, im Rahmen des erstmals stattfindenden Future Fit Festivals des Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungs-Fonds (WAFF) zum Tag der offenen Tür einzuladen. Am 20. Mai 2025 öffnet einer der weltweit größten Versicherer seine Türen, um Interessierten die Gelegenheit zu bieten, einen Blick hinter die Kulissen der modernen Versicherungswelt zu werfen.



Zwtl.: Tag der offenen Tür am 20. Mai 2025



Am Tag der offenen Tür erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm, das zeigt, wie das Credo der Allianz - "We secure your future" - täglich gelebt wird. Von 9:00 bis 17:00 Uhr können sich Interessierte am Infostand über die Allianz als Arbeitgeber informieren, Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Unternehmensbereichen kennenlernen und ein persönliches Goodie ergattern. Führungen in den modernen Büroräumlichkeiten mit Informationen zur Allianz als Arbeitgeber im Icon Tower am Wiener Hauptbahnhof werden jeweils um 9:00, 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr angeboten.



Zwtl.: Altmodisch? Von wegen!



In unterschiedlichen Panel-Diskussionen zeigt die Allianz wie man es schafft, als innovatives Unternehmen den Bedürfnissen einer modernen Arbeitswelt gerecht zu werden. Bei allen Panels gibt es die Möglichkeit, sich mit Allianz Mitarbeiter:innen auszutauschen.

-



Wir sind weiblicher (10:00 bis 10:45 Uhr): Karrierewege von Frauen in der Allianz Österreich



-



Wir sind agiler & innovativer (13:00 bis 13:45 Uhr): Über die Parallelen zwischen einer vermeintlich verstaubten Versicherung und einem Start-up und was agiles Arbeiten bedeutet



-



Wir sind bunter & inklusiver (15:00 bis 15:45 Uhr): Wie Diversität und Inklusion im Arbeitsalltag gelebt werden kann

-



Wir sind vielseitiger (17:00 bis 17:45 Uhr): Die Vielseitigkeit der Jobs und Karrieren bei der Allianz



Zusätzlich zur Teilnahme am Tag der offenen Tür ist die Allianz auch bei den großen WAFF-Events "Female First" und "Klima und Nachhaltigkeit" vertreten, wo Expert:innen interessante Einblicke in die Themenvielfalt der Allianz geben.



Um sicherzustellen, bei den Führungen und Panel-Diskussionen einen Platz zu erhalten, empfehlen wir eine Anmeldung vorab .

Selbstverständlich ist eine kurzfristige Anmeldung vor Ort - je nach Verfügbarkeit - ebenfalls möglich. Am Informations-Stand stehen allen Interessierten jederzeit Allianz Mitarbeiter:innen für Fragen zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Rückfragehinweis:

Dr. Thomas Gimesi

Pressesprecher / Allianz Österreich



Telefon: +43 676 878222914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0097 2025-04-17/12:49